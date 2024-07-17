Україна повернула 95 захисників із полону: серед них доброволець, який летів на Азовсталь – фото

Фото: Telegram Володимира Зеленського

17 липня Україні вдалося повернути 95 захисників із російського полону. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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Серед звільнених – воїни Збройних Сил України, Національної гвардії та прикордонники.

Фото: Telegram Володимира Зеленського

Зеленський подякував команді, яка займається обмінами, та Об’єднаним Арабським Еміратам за посередництво в цьому звільненні.

"Хоч би як складно це було, шукаємо кожного, хто може бути в полоні. Маємо повернути всіх", – наголосив він.

Фото: Telegram Володимира Зеленського

Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець заявив, що працівники його Офісу перебувають на місці здійснення обміну для того, аби проконтролювати дотримання прав людини, відповідно до міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій.

За його словами, загалом Україні вдалося повернути 3405 людей від початку повномасштабного вторгнення.

ДОПОВНЕНО О 15:40. У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що серед звільнених:

→ 49 воїнів ЗСУ (в тому числі учасник "повітряного мосту", який добровільно зголосився на гвинтокрилі летіти на Азовсталь, щоби допомогти заблокованим там підрозділам, та двоє з Повітряних сил);

→ 21 нацгвардієць;

→ 10 військових моряків;

→ семеро з Сил територіальної оборони;

→ п’ятеро прикордонників, двоє з Державної спеціальної служби транспорту;

→ один оборонець із добровольчого формування територіальної громади.

Також серед звільнених є оборонець, який вважався зниклим безвісти.

У Коордштабі додали, що чимало українських бійців, які повертаються, потерпають від наслідків поранень та мають хронічні захворювання, які потребують тривалого лікування.

25 червня в межах чергового обміну полоненими Україні вдалося повернути з Росії 90 військових.

28 червня Україна повернула з російського полону 10 цивільних, серед яких заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял.

29 червня президент Зеленський повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Україна звільнила з російського полону 3310 людей.

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