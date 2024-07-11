"Міняти не будуть, не сподівайтеся": Джелял розповів, що каже Росія полоненим

28 червня Україна змогла повернути з російського полону десятьох бранців, серед яких був Джелял

Наріман Джелял (Фото: Facebook Представництво президента в АРК Крим)

Російські окупанти погрожували у полоні цивільним захопленим "відмовою" України від обміну, щоб вони втрачали надію на звільнення. Про це LIGA.net розповів Наріман Джелял, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, захоплений у Криму у 2021 році та звільнений у червні 2024-го.

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На запитання журналістів, чи натякали або прямо говорили окупанти-наглядачі тюрми, що цивільних Росія на обмін не віддасть, Джелял зазначив, що він особисто таких розмов не чув, однак його друзі Асан і Азіс Ахтемови повідомляли про це.

"До них говорили: "міняти не будуть, навіть не сподівайтеся, будете сидіти довго всі ці роки, які вам суд призначив", – розповів він.

Він наголосив, що це Росія робить задля того, аби полонені втрачали надію на повернення.

Журналісти також запитали, що, на його думку, зможе змусити Росію повернути цивільних полонених. Джелял акцентував – це можливо, якщо весь світ об'єднається і буде вимагати від ворога повернення.

"Але в першу чергу я впевнений, що лише перемога Збройних Сил України на фронті найбільше буде сприяти поверненню і військовополонених, і цивільних заручників Кремля з полону", – підсумував він.

ДОВІДКА. Наріман Джелял — заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, журналіст і політик, один із понад 200 кримців, яких Росія засудила за сфабрикованими справами.



Після 2014 року він жив на півострові, продовжуючи наполягати на тому, що там українська держава, а не російська. Джелял залишався єдиним представником керівництва Меджлісу на півострові, поки на початку вересня 2021-го його не



У 2022 році підконтрольний Росії "Верховний Суд Криму" засудив Нарімана Джеляла до 17 років ув’язнення. З осені 2023 року він перебував у Мінусинській вʼязниці Красноярського краю, що знаходиться за 5000 км від Криму. Наріман Джелял — заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, журналіст і політик, один із понад 200 кримців, яких Росія засудила за сфабрикованими справами.Після 2014 року він жив на півострові, продовжуючи наполягати на тому, що там українська держава, а не російська. Джелял залишався єдиним представником керівництва Меджлісу на півострові, поки на початку вересня 2021-го його не затримали за сфальсифікованими обвинуваченнями у диверсії.У 2022 році підконтрольний Росії "Верховний Суд Криму" засудив Нарімана Джеляла до 17 років ув’язнення. З осені 2023 року він перебував у Мінусинській вʼязниці Красноярського краю, що знаходиться за 5000 км від Криму.

Під час обміну 25 червня додому повернулися 32 нацгвардійці, 18 прикордонників, 17 представників ВМС, 15 бійців ЗСУ та восьмеро бійців ТрО.

Тоді вдалося повернути й 59 оборонців Маріуполя, з них 52 бійці, що вийшли з Азовсталі. Також з російського полону визволено п’ятеро нацгвардійців, які охороняли ЧАЕС.

На тому обміні вперше за час війни були присутні представники так званого Офісу уповноваженого з прав людини РФ. Речниця омбудсмена Шелест пояснила, що це важливо для того, щоб російська сторона зафіксувала порушення, які озвучили звільнені українські бійці.

Під час продовження цього обміну, 28 червня Україна змогла повернути з російського полону десятьох бранців, серед яких був Джелял.

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