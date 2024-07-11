"Менять не будут, не надейтесь": Джелял рассказал, что говорит Россия пленным

28 июня Украина смогла вернуть из русского плена десять пленников, среди которых был Джелял

Нариман Джелял (Фото: Facebook Представительство президента в АРК Крым)

Российские оккупанты угрожали в плену гражданским захваченным "отказом" Украины от обмена, чтобы они теряли надежду на освобождение. Об этом LIGA.net рассказал Нариман Джелял, заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа, захваченный в Крыму в 2021 году и освобожденный в июне 2024-го.

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На вопрос журналистов, намекали или прямо говорили оккупанты-наблюдатели тюрьмы, что гражданских Россия на обмен не отдаст, Джелял отметил, что он лично таких разговоров не слышал, однако его друзья Асан и Азис Ахтемовы сообщали об этом.

"Им говорили: "менять не будут, даже не надейтесь, будете сидеть долго все эти годы, которые вам суд назначил", – рассказал он.

Он отметил, что это Россия делает для того, чтобы пленные теряли надежду на возвращение.

Журналисты также спросили, что, по его мнению, сможет заставить Россию вернуть гражданских пленных. Джелял акцентировал – это возможно, если весь мир объединится и будет требовать от врага возвращения.

"Но в первую очередь я уверен, что только победа Вооруженных Сил Украины на фронте больше всего будет способствовать возвращению и военнопленных и гражданских заложников Кремля из плена", – подытожил он.

СПРАВКА. Нариман Джелял — заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, журналист и политик, один из более чем 200 крымчан, которых Россия осудила по сфабрикованным делам.



После 2014 он жил на полуострове, продолжая настаивать на том, что там украинское государство, а не российское. Джелял оставался единственным представителем руководства Меджлиса на полуострове, пока в начале сентября 2021 года его не



В 2022 году подконтрольный России "Верховный Суд Крыма" приговорил Наримана Джеляла к 17 годам заключения. С осени 2023 года он находился в Минусинской тюрьме Красноярского края, которая находится в 5000 км от Крыма. Нариман Джелял — заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, журналист и политик, один из более чем 200 крымчан, которых Россия осудила по сфабрикованным делам.После 2014 он жил на полуострове, продолжая настаивать на том, что там украинское государство, а не российское. Джелял оставался единственным представителем руководства Меджлиса на полуострове, пока в начале сентября 2021 года его не задержали по сфальсифицированным обвинениям в диверсии.В 2022 году подконтрольный России "Верховный Суд Крыма" приговорил Наримана Джеляла к 17 годам заключения. С осени 2023 года он находился в Минусинской тюрьме Красноярского края, которая находится в 5000 км от Крыма.

Во время обмена 25 июня домой вернулись 32 нацгвардейца, 18 пограничников, 17 представителей ВМС, 15 бойцов ВСУ и восемь бойцов ТРО.

Тогда удалось вернуть и 59 защитников Мариуполя, из них 52 вышедших из Азовстали бойца. Также из российского плена освобождены пятеро охранявших ЧАЭС нацгвардейцев.

На этом обмене впервые за время войны присутствовали представители так называемого Офиса уполномоченного по правам человека РФ. Спикер омбудсмена Шелест объяснила, что это важно для того, чтобы российская сторона зафиксировала нарушения, которые озвучили освобожденные украинские бойцы.

Во время продолжения этого обмена, 28 июня Украина смогла вернуть из российского плена десять пленников, среди которых был Джелял.

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