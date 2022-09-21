Оккупанты в Крыму "вынесли приговор" Нариману Джелялу и братьям Ахтемовым

Российские оккупанты в Крыму "вынесли приговор" по делу Наримана Джеляла, а также Асана и Азиза Ахтемовых. Об этом сообщила постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.

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Наримана Джеляла оккупанты решили на 17 лет лишить свободы, Асана Ахтемова – на 15 лет, Азиза Ахтемова – на 13 лет.

Кроме того, Джелялу присудили штраф в размере 700 000 руб., Асану и Азизу – еще по 500 000 руб.

"Без доказательств и только за то, что захотелось наказать за участие в Крымской платформе. Понятно, что это участие Наримана в мероприятии было "последней каплей" в их "терпении", потому что он жил в Крыму все эти годы оккупации, сопротивлялся, выражал позицию и был со своими людьми, поддерживал их. Конечно же, это не устраивало оккупантов", – написала Ташева.

СПРАВКА. Наримана Джеляла, Асана и Азиза Ахтемовых оккупанты арестовали в сентябре 2021 года. Их обвинили в "совершении диверсии" на газопроводе в Крыму. ФСБ России утверждало, что "диверсия была организована" ГУР Минобороны. Там назвали заявление ФСБ целенаправленной провокацией.

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Вадим Ребрина

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