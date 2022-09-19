Посол США о возвращении Крыма военным путем: Наша позиция, что полуостров — это Украина
Посол США в Украине Бриджит Бринк не стала прямо отвечать на вопрос о том, поддерживает ли Вашингтон возвращение временно оккупированного Россией Крыма военным путем. Об этом она сообщила в интервью Европейской правде.
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По ее словам, позиция США всегда заключалась в том, что Крым является территорией Украины.
"Я не хочу комментировать военные вопросы, но могу озвучить позицию США: Крым — это Украина. Такова наша политика", — сказала дипломат в ответ на вопрос о том, допускают ли США военное возвращение полуострова под контроль Украины.
Она также отметила, что цель помощи со стороны США — "помочь Украине защитить себя".
"Мы также поддерживаем движение Украины к победе, мы предоставили такую военную помощь, какую не дала никакая другая страна в мире. Это огромные суммы, США дают не только дипломатическую поддержку, но и финансовую, чтобы Украина не только выжила, но и развивалась", — резюмировала Бринк.
- 9 августа в Крыму произошли взрывы на авиабазе в Новофедоровке. 16 августа были взрывы на складе боеприпасов и на железнодорожных объектах под Джанкоем, а также в районе военного городка в Гвардейском.
- 20 августа беспилотник врезался в штаб Черноморского флота РФ в Севастополе.
- Западные наблюдатели считают, что неспособность РФ остановить атаки на Крым может вызвать недовольство среди ее населения.
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