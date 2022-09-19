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Посол США о возвращении Крыма военным путем: Наша позиция, что полуостров — это Украина

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2022, 10:52
Посол США о возвращении Крыма военным путем: Наша позиция, что полуостров — это Украина - Фото
Бриджит Бринк (Фото: EPA)

Посол США в Украине Бриджит Бринк не стала прямо отвечать на вопрос о том, поддерживает ли Вашингтон возвращение временно оккупированного Россией Крыма военным путем. Об этом она сообщила в интервью Европейской правде.

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По ее словам, позиция США всегда заключалась в том, что Крым является территорией Украины.

"Я не хочу комментировать военные вопросы, но могу озвучить позицию США: Крым — это Украина. Такова наша политика", — сказала дипломат в ответ на вопрос о том, допускают ли США военное возвращение полуострова под контроль Украины. 

Она также отметила, что цель помощи со стороны США — "помочь Украине защитить себя". 

"Мы также поддерживаем движение Украины к победе, мы предоставили такую военную помощь, какую не дала никакая другая страна в мире. Это огромные суммы, США дают не только дипломатическую поддержку, но и финансовую, чтобы Украина не только выжила, но и развивалась", — резюмировала Бринк.

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Дмитро Гриниченко
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США война Крым бриджит бринк
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