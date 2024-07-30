Лубінець: Нам нарешті почали давати інформацію про військовополонених

Дмитро Лубінець наголосив на необхідності тиску на Росію для забезпечення виконання міжнародних зобов'язань щодо поводження з військовополоненими

Дмитро Лубінець (Фото: Офіс омбудсмана)

Україна почала отримувати інформацію щодо своїх військовослужбовців, які перебувають у російському полоні. Про це в ефірі телемарафону повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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"У нас контакт є, але, на жаль, це не призводить до того, що поліпшується ситуація з нашими військовополоненими. Тобто ми можемо передавати інформацію, нам нарешті почали давати якусь інформацію", – сказав Лубінець.

За його словами, під час останнього обміну вони обмінялися записками. Також Лубінець зазначив, що разом з російською стороною провели одночасно опитування військовополонених, тих, яких повертала Україна.

"В присутності моїх співробітників російські представники почули слова вдячності", – розповів він.

Водночас у присутності українських представників були опитані військовополонені, передані Росією. За словами Лубінця, українські полонені говорили про тортури, про ненадання медичної допомоги та навіть про втрату кінцівок у зв'язку з цим.

"Ми очікуємо, що буде реакція. Принаймні, у нас заплановане обговорення всієї цієї почутої інформації. Я сподіваюсь, що це призведе до того, що російська сторона допустить представників Міжнародного комітету Червоного хреста", – заявив він.

Він наголосив на необхідності тиску на Росію та МКЧХ для забезпечення виконання міжнародних зобов'язань щодо поводження з військовополоненими.

"На жаль, у нас є підтверджені непоодинокі випадки, коли верифіковані військовополонені Збройних Сил України під час перебування в полоні просто помирали від тортур. Станом на зараз зафіксовано не один десяток подібних випадків", – додав омбудсман.

29 червня президент Зеленський повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Україна звільнила з російського полону 3310 людей.

17 липня Україні вдалося повернути 95 захисників із російського полону.

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