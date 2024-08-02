Украина вернула тела 250 павших военных

После идентификации тела защитников будут переданы семьям для захоронения, подчеркнули в Коордштабе

Фото: Коордштаб

2 августа по результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 250 павших военнослужащих. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

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В Украину удалось вернуть тела погибших защитников из Луганского, Бахмутского, Марьинского, Авдеевского, Херсонского, Запорожского направлений, а также из временно оккупированных Мариуполя, Горловки и моргов на территории России.

В Коордштабе отметили, что передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций. Репатриированные тела и останки будут перевезены в определенные государственные учреждения для проведения экспертиз и установления личностей погибших.

После идентификации тела защитников будут переданы их родным для достойного захоронения.

Фото: Коордштаб

Фото: Коордштаб

14 июня Украина вернула тела 254 павших военных. В частности, удалось репатриировать тела 221 защитника, воевавших на Донецком направлении.

31 июля Лубинец сообщил, что обратился с немедленным письмом к омбудсмену РФ о смерти защитника Мариуполя Александра Ищенко в российском плену.

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