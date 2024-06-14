Украина вернула тела 254 павших военных

Удалось репатриировать защитников, которые воевали на Донецком, Запорожском и Луганском направлениях

Фото: Коордштаб

14 июня Украина вернула 254 павших военных. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

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В частности, удалось репатриировать тела 221 защитника, которые воевали на Донецком направлении, 25 павших воинов – на Запорожском направлении, четырех павших защитников с Луганского направления и четырех погибших воинов, тела которых передали из моргов на территории России.

Силы обороны перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения, где представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших.

После идентификации тела передадут семьям павших защитников для достойного захоронения.

Фото: Коордштаб

5 июня российский диктатор Владимир Путин во время пропагандистского мероприятия с западными журналистами озвучил якобы число пленных украинцев и россиян. В комментарии LIGA.net представитель Главного управления разведки Андрей Юсов акцентировал, что данные Путина не соответствуют действительности и озвучены в пропагандистских целях.

31 января Украине удалось освободить из российского плена еще 207 украинцев: 180 рядовых и сержантов, 27 офицеров. Почти половина – защитники Мариуполя.

8 февраля Украина вернула домой еще 100 защитников из российского плена.

31 мая Украине удалось вернуть из российского плена 75 человек.

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