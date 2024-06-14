Україна повернула тіла 254 полеглих військових

Вдалося репатріювати захисників, які воювали на Донецькому, Запорізькому та Луганському напрямках

Фото: Коордштаб

14 червня Україна повернула 254 полеглих військових. Про це повідомив Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.

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Зокрема, вдалося репатріювати тіла 221 захисника, які воювали на Донецькому напрямку, 25 полеглих воїнів — на Запорізькому напрямку, чотирьох полеглих оборонців із Луганського напрямку та чотирьох загиблих воїнів, тіла яких передали з моргів на території Росії.

Сили оборони перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ, де представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

Після ідентифікації тіла передадуть родинам полеглих оборонців для гідного поховання.

Фото: Коордштаб

5 червня російський диктатор Володимир Путін під час пропагандистського заходу із західними журналістами озвучив нібито кількість полонених українців та росіян. У коментарі LIGA.net представник Головного управління розвідки Андрій Юсов акцентував, що дані Путіна не відповідають дійсності й озвучені з пропагандистською метою.

31 січня Україні вдалося звільнити з російського полону ще 207 українців: 180 рядових і сержантів та 27 офіцерів. Майже половина – захисники Маріуполя.

8 лютого Україна повернула додому ще 100 захисників із російського полону.

31 травня Україні вдалося повернути з російського полону 75 людей.

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