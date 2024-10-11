Медийщики призывают мир к действиям после убийства Рощиной в российском плену: заявление

Журналисты призывают такие организации как ООН, ОБСЕ, ПАСЕ и МККК немедленно вмешаться в ситуацию в соответствии с их мандатами

Виктория Рощина (Фото: Facebook журналистки)

Украинские журналисты и медиаспециалисты обратились в мировые организации с призывом к решительным и срочным действиям в связи с убийством украинской журналистки Виктории Рощиной в российском плену. Об этом говорится в заявлении, открытом к подписанию.

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Медийщики отмечают, что Рощина находилась в заключении более года и была физически здорова до того, как попала в российский плен. Это дает основание полагать, что ее смерть стала результатом либо умышленного убийства, либо жестокого обращения и насилия в плену, заявили они.

Журналисты призывают такие организации как ООН, ОБСЕ, ПАСЕ и МККК немедленно вмешаться в ситуацию в соответствии с их мандатами.

"Международные институты, наделенные мандатами защищать права человека, должны действовать решительно и немедленно. Мы призываем международные организации принять неотложные меры для проверки состояния и защиты прав 29 гражданских украинских журналистов, которые находятся в плену РФ", – говорится в заявлении.

Полный текст заявления

"Мы призываем наших коллег из украинских, зарубежных и международных медиа осветить эту трагедию, провести независимые расследования обстоятельств смерти Виктории и помочь рассказать миру о судьбах находящихся в российском плену украинских журналистов.

Международные институты, наделенные мандатами защищать права человека, должны действовать решительно и немедленно. Мы призываем международные организации принять неотложные меры для проверки состояния и защиты прав 29 гражданских украинских журналистов, находящихся в плену РФ.

Мы призываем Международный Комитет Красного Креста (МККК) выполнять свой мандат в полную силу и регулярно посещать пленных, особенно гражданских, удерживаемых РФ на оккупированных территориях Украины или на российских территориях. Мы считаем, что устав и деятельность МККК не отвечают требованиям и объемам колоссального гуманитарного кризиса, вызванного российской агрессией. Мы призываем МККК немедленно организовать постоянные миссии по мониторингу тюрем РФ, где содержатся украинские журналисты, и приложить все усилия, чтобы гарантировать пленникам соблюдение базовых прав и защиту от жестокого обращения.

Мы призываем ООН привлечь свои структуры, такие как Совет по правам человека и Управление Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) и создать независимую комиссию по расследованию смерти журналистки Виктории Рощиной. Мы призываем Специального докладчика ООН по вопросу свободы слова публично отчитаться по ситуации с украинскими журналистами в российском плену, а также по другим преступлениям РФ против украинских медиа и журналистов.

Мы призываем ОБСЕ использовать свои инструменты мониторинга прав человека для срочной проверки условий содержания украинских журналистов на территории РФ. Мы призываем ОБСЕ назначить специальную миссию под руководством Представителя по свободе СМИ для проверки фактов, касающихся незаконных задержаний, убийств и преследований Россией украинских журналистов.

Мы призываем ПАСЕ провести срочные дебаты по поводу системных нарушений Россией прав журналистов, в том числе в случае убийства Виктории Рощиной, и инициировать специальную резолюцию, осуждающую убийство украинских журналистов и призывающую к санкциям против чиновников РФ, ответственных за эти преступления. Мы также призываем ПАСЕ назначить специального докладчика для отчета о российских преступлениях против украинских журналистов и об угрозах безопасности журналистов, вызванных российской агрессией.

Свобода слова – это основа любой демократии. Когда журналисты незаконно задерживаются, это не просто наступление на них лично, это удар по праву каждого свободно высказываться и получать информацию без цензуры. Мы обращаемся ко всем, кто верит в демократические ценности, с призывом объединиться, чтобы защитить эти принципы и добиться справедливости и возвращения из плена украинских журналистов, противоправно задержанных РФ".

Заявление открыто для подписания медийщиками. Для того чтобы подписать заявление, заполните гугл-форму.