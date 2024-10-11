Медійники закликають світ до дій після вбивства Рощиної в російському полоні: заява

Журналісти закликають такі організації як ООН, ОБСЄ, ПАРЄ та МКЧХ негайно втрутитися в ситуацію відповідно до їхніх мандатів

Вікторія Рощина (Фото: Facebook журналістки)

Українські журналісти та медіафахівці звернулися до світових організацій із закликом до рішучих і термінових дій у зв'язку з убивством української журналістки Вікторії Рощиної в російському полоні. Про це йдеться у заяві, відкритій до підписання.

Медійники наголошують, що Рощина перебувала в ув'язненні понад рік і була фізично здоровою до того, як потрапила до російського полону. Це дає підстави вважати, що її смерть стала результатом або навмисного вбивства, або жорстокого поводження та насильства в полоні, зазначають вони.

Журналісти закликають такі організації як ООН, ОБСЄ, ПАРЄ та МКЧХ негайно втрутитися в ситуацію відповідно до їхніх мандатів.

"Міжнародні інституції, наділені мандатами захищати права людини, повинні діяти рішуче і негайно. Ми закликаємо міжнародні організації вжити невідкладних заходів для перевірки стану і захисту прав 29 цивільних українських журналістів, що наразі перебувають у полоні РФ", – йдеться у заяві.

Повний текст заяви

"Ми закликаємо наших колег з українських, закордонних та міжнародних медіа висвітлити цю трагедію, провести незалежні розслідування обставин смерті Вікторії та допомогти розказати світу про долю українських журналістів, які наразі перебувають в російському полоні.

Міжнародні інституції, наділені мандатами захищати права людини, повинні діяти рішуче і негайно. Ми закликаємо міжнародні організації вжити невідкладних заходів для перевірки стану і захисту прав 29 цивільних українських журналістів, що наразі перебувають в полоні РФ.

Ми закликаємо Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) виконувати свій мандат на повну силу і регулярно відвідувати полонених, особливо цивільних, утримуваних РФ на окупованих територіях України або на російських територіях. Ми вважаємо, що наразі статут і діяльність МКЧХ не відповідає вимогам і обсягам колосальної гуманітарної кризи, спричиненої російської агресією. Ми закликаємо МКЧХ негайно організувати постійні місії з моніторингу в'язниць РФ, де утримуються українські журналісти, і докласти всіх зусиль аби гарантувати полоненим дотримання базових прав і захист від жорстокого поводження.

Ми закликаємо ООН залучити свої структури, такі як Рада з прав людини та Управління Верховного комісара з прав людини (УВКПЛ), і створити незалежну комісію з розслідування смерті журналістки Вікторії Рощиної. Ми закликаємо Спеціального доповідача ООН з питання свободи слова публічно прозвітувати щодо ситуації з українськими журналістами в російському полоні, а також щодо інших злочинів РФ проти українських медіа і журналістів.

Ми закликаємо ОБСЄ залучити свої інструменти моніторингу прав людини для термінової перевірки умов утримання українських журналістів на території РФ. Ми закликаємо ОБСЄ призначити спеціальну місію під керівництвом Представника з питань свободи ЗМІ для перевірки фактів, що стосуються незаконних затримань, убивств та переслідувань Росією українських журналістів.

Ми закликаємо ПАРЄ провести термінові дебати з приводу системних порушень Росією прав журналістів, зокрема випадку вбивства Вікторії Рощиної, і ініціювати спеціальну резолюцію, яка засуджує вбивство українських журналістів і закликає до санкцій проти посадовців РФ, відповідальних за ці злочини. Ми також закликаємо ПАРЄ призначити спеціального доповідача для звіту про російські злочини проти українських журналістів і про загрози для безпеки журналістів, спричинені російською агресією.

Свобода слова — це основа будь-якої демократії. Коли журналістів незаконно затримують, це не просто наступ на них особисто, це удар по праву кожного вільно висловлюватися і отримувати інформацію без цензури. Ми звертаємося до всіх, хто вірить у демократичні цінності, з закликом об'єднатися, щоб захистити ці принципи і добитися справедливості і повернення з полону українських журналістів, протиправно затриманих РФ".

Заява відкрита до підписання медійниками. Для того, щоб підписати заяву, заповніть гугл-форму.