Росіяни не повернули в Україну тіло журналістки Рощиної під час обміну 18 жовтня

Вікторія Рощина (Фото: Facebook-акаунт журналістки)

Росіяни не повернули в межах обміну 18 жовтня тіло української журналістки Вікторії Рощиної, яка померла в російському полоні. Про це в коментарі Суспільному повідомив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко.

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За його словами, тіло журналістки в рамках репатріації передане не було.

Яценко додав, що Коордштаб робить все можливе і неможливе для того, щоб Україна змогла отримати всі відповіді на запитання, які всіх у суспільстві хвилюють.

Водночас він додав, що зараз зарано говорити про причини смерті Рощиної, зокрема, чи були до неї застосовані тортури. Російська сторона може затягувати репатріацію, щоб приховати сліди ймовірного злочину, вважає представник Коордштабу.

"Почалася робота відразу після повідомлення про смерть Рощиної щодо репатріації тіла. Ця робота ведеться. Це все залежить від протилежної сторони, тому точної дати репатріації ми сказати, на жаль, не можемо", – наголосив Яценко.

У п'ятницю, 18 жовтня, за результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 501 полеглого військового.

Рощина перестала виходити на зв'язок 3 серпня 2023 року. Як розповідав її батько, 27 липня Вікторія вирушила з України до Польщі, звідки мала дістатися на окуповані українські території через Росію.

СБУ, а потім і російська сторона підтвердили, що журналістку взяли в полон росіяни.

10 жовтня Коордштаб підтвердив смерть 27-річної журналістки в Росії.

Представник ГУР Юсов у коментарі LIGA.net повідомив, що кандидатуру журналістки погодили в списки для наступного обміну.

повідомив, що кандидатуру журналістки погодили в списки для наступного обміну. 11 жовтня Україна почала розслідування смерті журналістки Рощиної в російському полоні.