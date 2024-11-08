Лубинец встретился с Москальковой в Беларуси

Встреча в Беларуси (Фото: Офис омбудсмана)

В пятницу, 8 ноября, украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец на территории Беларуси встретился с российской уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой. Об этом он сообщил в соцсетях.

По словам Лубинца, встреча состоялась при участии Международного комитета Красного Креста (МККК). Основные итоги встречи:

→ произошла репатриация тел погибших;

→ выполняя гуманитарную миссию, Украина помогла воссоединению семей. По результатам переговоров, 91-летняя женщина встретилась со своим сыном;

→ обменялись списками военнопленных, которых посетили обе стороны (Украина – российских военнопленных в нашей стране, Россия – украинских военнопленных на своей территории);

→ обменялись письмами и положили начало новому формату: передали письма от родственников к украинским военнопленным в России.

Лубинец подчеркнул, что взаимодействие с Москальковой проводит для решения гуманитарных вопросов, возвращения домой украинцев и получения информации о гражданах Украины в РФ.

Фото: Офис омбудсмена

Фото: Офис омбудсмена