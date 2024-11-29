До України повернули тіла 502 загиблих військових

397 з них загинули на Донецькому напрямку, повідомили в Коордштабі

Ілюстративне фото: ГУР

У п'ятницю, 29 листопада, за результатами проведених репатріаційних заходів на підконтрольну уряду України територію повернули тіла 502 загиблих військовослужбовців. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

З-поміж повернених полеглих захисників України:

→ 397 з Донецького напрямку;

→ 24 з Луганського напрямку;

→ 64 із Запорізького напрямку.

Крім того, з моргів на території Росії повернено тіла 17 загиблих військовослужбовців.

В Коордштабі висловили подяку військовим, які здійснюють перевезення репатрійованих полеглих захисників до визначених державних установ, організовують передання загиблих представникам правоохоронних органів та судово-медичної експертизи. Спільно з експертними установами будуть у найкоротші терміни встановлені особи загиблих.

Полеглих захисників вдалося повернути за результатами спільної роботи Коордштабу, Об’єднаного центру Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, Офісу омбудсмена та інших структур Сектору безпеки та оборони України.