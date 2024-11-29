В Украину вернули тела 502 погибших военных

397 из них погибли в Донецком направлении, сообщили в Коордштабе

Иллюстративное фото: Минреинтеграции

В пятницу, 29 ноября, по результатам проведенных репатриационных мероприятий на подконтрольную правительству Украины территорию вернули тела 502 погибших военнослужащих. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Из числа возвращенных павших защитников Украины:

→ 397 с Донецкого направления;

→ 24 с Луганского направления;

→ 64 с Запорожского направления.

Кроме того, из моргов на территории России возвращены тела 17 погибших военнослужащих.

В Коордштабе выразили благодарность военным, которые осуществляют перевозку репатриированных павших защитников в определенные государственные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов и судебно-медицинской экспертизы. Совместно с экспертными учреждениями будут в кратчайшие сроки установлены личности погибших.

Павших защитников удалось вернуть по результатам совместной работы Коордштаба, Объединенного центра Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел, Офиса омбудсмена и других структур Сектора безопасности и обороны Украины.

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