Рада надала право на відстрочку цивільним, які пройшли полон
Верховна Рада на засіданні 20 листопада ухвалила закон №12104, який передбачає можливість надання відстрочки від мобілізації цивільним, яких звільнили з російського полону. Про це повідомив нардеп від Голосу Ярослав Железняк.
"За" проголосували 304 парламентарі.
Законом передбачається також надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації тим, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти.
Як зазначено у пояснювальній записці, закон спрямований на те, щоб чітко визначити, хто має право на відстрочку від мобілізації. Це стосується жінок і чоловіків, у яких близькі родичі (чоловік, дружина, діти, батьки, рідні брати або сестри) загинули або зникли безвісти через війну чи участь у бойових діях, таких як АТО, ООС чи війна з Росією.
- На початку листопада у мобільному застосунку "Резерв+" стала доступна функція відстрочки.
- Близько 100 000 українців поновили та отримали відстрочки від мобілізації в мобільному застосунку "Резерв+" станом на 11 листопада.