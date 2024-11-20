Рада надала право на відстрочку цивільним, які пройшли полон

Верховна Рада (Фото: Офіс президента)

Верховна Рада на засіданні 20 листопада ухвалила закон №12104, який передбачає можливість надання відстрочки від мобілізації цивільним, яких звільнили з російського полону. Про це повідомив нардеп від Голосу Ярослав Железняк.

"За" проголосували 304 парламентарі.

Фото: Ярослав Железняк

Законом передбачається також надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації тим, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти.

Як зазначено у пояснювальній записці, закон спрямований на те, щоб чітко визначити, хто має право на відстрочку від мобілізації. Це стосується жінок і чоловіків, у яких близькі родичі (чоловік, дружина, діти, батьки, рідні брати або сестри) загинули або зникли безвісти через війну чи участь у бойових діях, таких як АТО, ООС чи війна з Росією.

На початку листопада у мобільному застосунку "Резерв+" стала доступна функція відстрочки.

Близько 100 000 українців поновили та отримали відстрочки від мобілізації в мобільному застосунку "Резерв+" станом на 11 листопада.