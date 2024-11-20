Рада предоставила право на отсрочку гражданским, прошедшим плен
Верховная Рада на заседании 20 ноября приняла закон №12104, предусматривающий возможность предоставления отсрочки от мобилизации гражданским, освобожденным из российского плена. Об этом сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк.
"За" проголосовали 304 парламентария.
Закон предусматривает также предоставление отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации тем, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести.
Как отмечено в пояснительной записке, закон направлен на то, чтобы четко определить, кто имеет право на отсрочку от мобилизации. Это касается женщин и мужчин, у которых близкие родственники (муж, жена, дети, родители, родные братья или сестры) погибли или пропали без вести из-за войны или участия в боевых действиях, таких как АТО, ООС или война с Россией.
- В начале ноября в мобильном приложении "Резерв+" стала доступна функция отсрочки.
- Около 100 000 украинцев возобновили и получили отсрочки от мобилизации в мобильном приложении "Резерв+" по состоянию на 11 ноября.