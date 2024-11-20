Рада предоставила право на отсрочку гражданским, прошедшим плен

Верховная Рада (Фото: Офис президента)

Верховная Рада на заседании 20 ноября приняла закон №12104, предусматривающий возможность предоставления отсрочки от мобилизации гражданским, освобожденным из российского плена. Об этом сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк.

"За" проголосовали 304 парламентария.

Фото: Ярослав Железняк

Закон предусматривает также предоставление отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации тем, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести.

Как отмечено в пояснительной записке, закон направлен на то, чтобы четко определить, кто имеет право на отсрочку от мобилизации. Это касается женщин и мужчин, у которых близкие родственники (муж, жена, дети, родители, родные братья или сестры) погибли или пропали без вести из-за войны или участия в боевых действиях, таких как АТО, ООС или война с Россией.

В начале ноября в мобильном приложении "Резерв+" стала доступна функция отсрочки.

Около 100 000 украинцев возобновили и получили отсрочки от мобилизации в мобильном приложении "Резерв+" по состоянию на 11 ноября.