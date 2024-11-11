Минобороны: 100 000 украинцев обновили и получили отсрочки от мобилизации в "Резерв+"

Екатерина Черногоренко (Фото: Министерство обороны)

Около 100 000 украинцев обновили и получили отсрочки от мобилизации в мобильном приложении "Резерв+". Об этом сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Она напомнила, что 9 ноября в приложении "Резерв+" запустили сервис, благодаря которому можно оформить онлайн-отсрочку. В первой версии он доступен для студентов, аспирантов и докторантов, а также для людей с инвалидностью, имеющих действующее пенсионное удостоверение.

Черногоренко отметила, что за первые дни пользователи сгенерировали 100 000 отсрочек.

"Эта цифра доказывает, что сервис онлайн-отсрочек – очень насущный и необходимый для всех сторон в этом процессе. Он экономит время украинцам вместо стояния в очередях и ожидания конечного результата", – сказала замминистра.

Она добавила, что это упрощает работу работникам Территориальных центров комплектования и социальной поддержки, с которых снимается большая часть бумажной работы.

Черногоренко отметила, что большая часть оформленных отсрочек – обновление старых.

"Люди, имевшие законные основания на отсрочку, наконец-то могут получить ее быстрее чем за три месяца. Автоматизация убирает человеческий фактор и возможные манипуляции, способствует скорости и прозрачности. А самое главное – снижению коррупционных рисков", – утверждает чиновник.

Минобороны продолжает работать над тем, чтобы внедрить возможность оформить отсрочку для всех граждан, имеющих на это право. Следующими онлайн-отсрочками смогут получить многодетные родители.