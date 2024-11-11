Міноборони: 100 000 українців поновили та отримали відстрочки від мобілізації в "Резерв+"

Катерина Черногоренко (Фото: Міністерство оборони)

Близько 100 000 українців поновили та отримали відстрочки від мобілізації в мобільному застосунку "Резерв+". Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Вона нагадала, що 9 листопада у застосунку "Резерв+" запустили сервіс, завдяки якому можна оформити онлайн-відстрочку. У першій версії він доступний для студентів, аспірантів і докторантів, а також для людей з інвалідністю, які мають чинне пенсійне посвідчення.

Черногоренко зазначила, що за перші дні користувачі згенерували 100 000 відстрочок.

"Ця цифра доводить, що сервіс онлайн-відстрочок – дуже нагальний і необхідний для усіх сторін у цьому процесі. Він заощаджує час українцям замість стояння у чергах й очікування кінцевого результату", – сказала заступниця міністра.

Вона додала, що це спрощує роботу працівникам Територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки, з яких знімається велика частина паперової роботи.

Черногоренко зазначила, що більша частина відстрочок, яка була оформлена, – поновлення старих.

"Люди, які мали законні підстави на відстрочку, нарешті можуть отримати її швидше ніж за три місяці. Автоматизація прибирає людський фактор й можливі маніпуляції, сприяє швидкості та прозорості. А найголовніше — зниженню корупційних ризиків", – стверджує урядовиця.

Міноборони продовжує працювати над тим, щоб впровадити можливість оформити відстрочку для всіх, хто має на це право. Наступними онлайн-відстрочки зможуть отримати багатодітні батьки.