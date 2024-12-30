Обмін 30 грудня: з російського полону повернулися 11 бійців "Азову"

Бійці пройшли надзвичайно тяжкі випробування, які тривали майже три роки, заявив Денис Прокопенко

Обмін полоненими (Фото: Facebook-акаунт Дениса Прокопенка)

У понеділок, 30 грудня, з російського полону повернулись 11 військовослужбовців 12 бригади спеціального призначення "Азов". Про це повідомив командир бригади Денис Прокопенко.

"Вони пройшли надзвичайно тяжкі випробування, які тривали майже три роки. 86 днів оборони Маріуполя, важкі бої на межі людських можливостей, полон, тюрми, допити, катування. Вони не здалися та вийшли з цього пекла переможцями", – написав Прокопенко.

Комбриг подякував бійцям бригади, які взяли у полон 68 окупантів на Торецькому напрямку, та всім підрозділам Сил оборони, які поповнюють обмінний фонд на усіх ділянках фронту.

"Ви робите колосальний вклад у справу повернення додому наших військовополонених, і я вдячний вам за вашу роботу", – додав Прокопенко.

Комбриг подякував президенту Володимиру Зеленському та його команді, представникам Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Головного управління розвідки, "Асоціації родин захисників Азовсталі" та всім, хто щодня працює над поверненням полонених.

30 грудня з російського полону вдалося повернути 189 людей – 187 військових та двох цивільних.

5 січня 2024 року начальник ГУР Буданов заявив, що Росія "грає" на темі полонених бійців "Азову", розуміючи, що це питання є болісним для українців, і сподіваючись на дестабілізацію в Україні.

20 травня, у другу річницю виходу бійців із території заводу "Азовсталь", Прокопенко нагадав, що в полоні окупантів перебувають понад 900 військовослужбовців 12 бригади спеціального призначення.

19 жовтня Україна повернула з російського полону 95 людей, зокрема 34 бійці "Азову".