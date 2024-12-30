Коордштаб показав перші секунди повернення українських військових з полону РФ – відео

Це 59-й обмін з початку повномасштабного російського вторгнення, під час якого Україні вдалося повернути 189 українців

Фото: Коордштаб

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими опублікував перші секунди повернення українських військових з російського полону. Загалом 30 грудня Україні вдалося повернути додому 189 бійців.

"187 українських військовослужбовців та двоє цивільних повернулися з неволі напередодні Нового року. Це 59-й обмін з початку повномасштабного російського вторгнення", – йдеться у повідомленні.

Загалом Координаційному штабу вдалося звільнити з російської неволі вже 3956 людей, цьогоріч – 1358 військових та цивільних.

5 січня 2024 року начальник ГУР Буданов заявив, що Росія "грає" на темі полонених бійців "Азову", розуміючи, що це питання є болісним для українців, і сподіваючись на дестабілізацію в Україні.

20 травня Прокопенко у другу річницю виходу бійців із території заводу "Азовсталь" нагадав, що в полоні окупантів перебуває понад 900 військовослужбовців 12 бригади спеціального призначення.

19 жовтня Україна повернула з російського полону 95 людей, зокрема 34 бійці "Азову".

Тоді також вдалося звільнити правозахисника, журналіста та активіста Максима Буткевича, який є співзасновником Центру прав людини ZMINA.