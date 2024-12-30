Коордштаб показал первые секунды возвращения украинских военных из плена РФ – видео

Это 59-й обмен с начала полномасштабного российского вторжения, во время которого Украине удалось вернуть 189 украинцев

Фото: Коордштаб

Координационный штаб по обращению с военнопленными опубликовал первые секунды возвращения украинских военных из российского плена. В общей сложности 30 декабря Украине удалось вернуть домой 189 бойцов.

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"187 украинских военнослужащих и двое гражданских вернулись из неволи в канун Нового года. Это 59-й обмен с начала полномасштабного российского вторжения", – говорится в сообщении.

В общей сложности Координационному штабу удалось освободить из российской неволи уже 3956 человек, в этом году – 1358 военных и гражданских.

5 января 2024 года начальник ГУР Буданов заявил, что Россия "играет" на теме пленных бойцов "Азова", понимая, что этот вопрос болезнен для украинцев, и надеясь на дестабилизацию в Украине.

20 мая Прокопенко во вторую годовщину выхода бойцов с территории завода "Азовсталь" напомнил, что в плену оккупантов находится более 900 военнослужащих 12 бригады специального назначения.

19 октября Украина вернула из российского плена 95 человек, в том числе 34 бойца "Азова".

Тогда также удалось уволить правозащитника, журналиста и активиста Максима Буткевича, являющегося соучредителем Центра прав человека ZMINA.