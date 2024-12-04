Россияне убили в плену мэра Днепрорудного, его тело вернули во время последнего обмена

Два года и восемь месяцев он находился в плену у оккупантов и был замучен, во время последнего обмена его тело вернули Украине

Евгений Матвеев (Фото: Facebook)

Во время последнего обмена пленными Украине вернули тело городского головы временно оккупированного Днепрорудного Запорожской области Евгения Матвеева – российские захватчики похитили его более двух лет назад и все время пытали в плену. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"Днепрорудное Запорожской области россияне захватили в конце февраля 2022 года. А впоследствии взяли в плен и главу города – Евгения Матвеева. Два года и восемь месяцев он находился в плену у оккупантов и был замучен. Во время последнего обмена тело вернули Украине", – написал он.

Матвеев был известен своей проукраинской позицией и активной работой в начале полномасштабного российского вторжения. С февраля 2022 года, во время попыток оккупантов захватить город, он организовывал патрули, снабжал жителей базовыми продуктами, обустроил роддом в местной больнице и регулярно отчитывался о ситуации в соцсетях.

13 марта 2022 Матвеева похитили российские оккупанты на блокпосту. Его жена подавала заявление в Европейский суд по правам человека с требованием принять меры для его освобождения, писало Суспильне.

2 ноября стало известно, что в Украине появился центр реинтеграции освобожденных из российского плена военных – первое подобное учреждение в стране.

К первоочередным категориям украинцев, которых Украина стремится вернуть в рамках обмена, относятся и те, кто находится в плену с 2014 года, в том числе гражданские.