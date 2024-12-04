Росіяни вбили у полоні мера Дніпрорудного, його тіло повернули під час останнього обміну

Два роки й вісім місяців він перебував в полоні в окупантів та був закатованим, під час останнього обміну його тіло повернули Україні

Євгеній Матвєєв (Фото: Facebook)

Під час останнього обміну полоненими Україні повернули тіло міського голови тимчасово окупованого Дніпрорудного Запорізької області Євгенія Матвєєва – російські загарбники викрали його понад два роки тому і весь час катували у полоні. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

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"Дніпрорудне Запорізької області росіяни захопили наприкінці лютого 2022 року. А згодом взяли в полон і міського голову – Євгенія Матвєєва. Два роки й вісім місяців він перебував в полоні в окупантів та був закатованим. Під час останнього обміну тіло повернули Україні", – написав він.

Матвєєв був відомий своєю проукраїнською позицією та активною роботою на початку повномасштабного російського вторгнення. З лютого 2022 року, під час спроб окупантів захопити місто, він організовував патрулі, забезпечував мешканців базовими продуктами, облаштував пологовий пункт у місцевій лікарні та регулярно звітував про ситуацію в соцмережах.

13 березня 2022 року Матвєєва викрали російські окупанти на блокпості. Його дружина подавала заяву до Європейського суду з прав людини з вимогою вжити заходів для його звільнення, писало Суспільне.

2 листопада стало відомо, що в Україні з'явився центр реінтеграції звільнених з російського полону військових – перший подібний заклад у країні.

До першочергових категорій українців, яких Україна прагне повернути в межах обміну, належать і ті, хто перебуває у російському полоні з 2014 року, зокрема цивільні.