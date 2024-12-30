Обмен 30 декабря: из российского плена вернулись 11 бойцов "Азова"

Бойцы прошли чрезвычайно тяжелые испытания, длившиеся почти три года, заявил Денис Прокопенко

Обмен пленными (Фото: Facebook-аккаунт Дениса Прокопенко)

В понедельник, 30 декабря, из российского плена вернулись 11 военнослужащих 12 бригады специального назначения "Азов". Об этом сообщил командир бригады Денис Прокопенко.

"Они прошли чрезвычайно тяжелые испытания, которые длились почти три года. 86 дней обороны Мариуполя, тяжелые бои на грани человеческих возможностей, плен, тюрьмы, допросы, пытки. Они не сдались и вышли из этого ада победителями", — написал Прокопенко.

Комбриг поблагодарил бойцов бригады, взявших в плен 68 оккупантов на Торецком направлении, и все подразделения Сил обороны, которые пополняют обменный фонд на всех участках фронта.

"Вы вносите колоссальный вклад в дело возвращения домой наших военнопленных, и я благодарен вам за вашу работу", — добавил Прокопенко.

Комбриг поблагодарил президента Владимира Зеленского и его команду, представителей Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины, Главного управления разведки, "Ассоциации семей защитников Азовстали" и всех, кто ежедневно работает над возвращением пленных.

30 декабря из российского плена удалось вернуть 189 человек – 187 военных и двух гражданских.

5 января 2024 года начальник ГУР Буданов заявил, что Россия "играет" на теме пленных бойцов "Азова", понимая, что этот вопрос болезненный для украинцев, и надеясь на дестабилизацию в Украине.

20 мая, во вторую годовщину выхода бойцов с территории завода "Азовсталь", Прокопенко напомнил, что в плену оккупантов находятся более 900 военнослужащих 12 бригады специального назначения.

19 октября Украина вернула из российского плена 95 человек, в том числе 34 бойца "Азова".