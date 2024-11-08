Кабмин согласовал новых руководителей Волынской и Закарпатской военных администраций

Иван Рудницкий (Фото: "Полтавщина")

Кабинет министров согласовал назначение начальников Закарпатской и Волынской областных военных администраций и увольнение предыдущего главы последней. Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кабмин согласовал увольнение Юрия Погуляйко, возглавлявшего Волынскую ОВА с 2019-го.

Теперь Волынь должен возглавить Иван Рудницкий, ставший в мае руководителем главного управления Службы безопасности Украины в области. В 2019-2022 годах он занимал ту же должность в Закарпатской области, с 2022-го возглавлял СБУ в Полтавской области.

Закарпатской администрацией будет руководить Мирослав Билецкий – действующий исполняющий обязанности областного председателя, с 2021-го был первым заместителем. Чиновник также является депутатом областного совета с 2010 года, последний раз избирался от местной партии Родное Закарпатье.

Предыдущий глава области Виктор Никита в сентябре стал заместителем главы Офиса президента. Он руководил областью с 2021 года.