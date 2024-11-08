Кабмін погодив нових очільників Волинської та Закарпатської військових адміністрацій

Іван Рудницький (Фото: "Полтавщина")

Кабінет міністрів погодив призначення начальників Закарпатської та Волинської обласних військових адміністрацій й звільнення попереднього голови останньої. Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Кабмін погодив звільнення Юрія Погуляйка, який очолював Волинську ОВА з 2019-го.

Тепер Волинь має очолити Іван Рудницький, який у травні став керівником головного управління Служби безпеки України в області. У 2019-2022 роках він обіймав ту ж посаду у Закарпатській області, з 2022-го очолював СБУ на Полтавщині.

Закарпатською адміністрацією ж керуватиме Мирослав Білецький – чинний виконувач обов'язків обласного голови, з 2021-го був першим заступником. Чиновник також є депутатом обласної ради з 2010 року, востаннє обирався від місцевої партії Рідне Закарпаття.

Попередній очільник області Віктор Микита у вересні став заступником голови Офісу президента. Він керував областю з 2021 року.