Зеленский уволил главу Никопольской районной военной администрации

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский 8 ноября уволил Евгения Евтушенко с должности главы Никопольской районной военной администрации. Указ №129/2024-рп появился на сайте главы государства.

Евгений Евтушенко был главой Никопольской районной военной администрации с марта 2021 года. До этого он работал хирургом более 10 лет в Томаковской центральной больнице и занимал должность заместителя поселкового головы. С декабря 2019 года был председателем Томаковской РГА.

5 ноября 2024 года Кабинет министров Украины принял решение об его увольнении с должности руководителя Никопольской РВА.

8 ноября 2024 года Кабинет министров согласовал назначение начальников Закарпатской и Волынской областных военных администраций и увольнение предыдущего главы последней.