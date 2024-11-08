Зеленський звільнив очільника Нікопольської районної військової адміністрації
Президент Володимир Зеленський 8 листопада звільнив Євгена Євтушенка з посади очільника Нікопольської районної військової адміністрації. Указ №129/2024-рп з'явився на сайті глави держави.
Євген Євтушенко був головою Нікопольської районної військової адміністрації з березня 2021 року. До цього він працював хірургом понад 10 років у Томаківській центральній лікарні та обіймав посаду заступника селищного голови. З грудня 2019 року був головою Томаківської РДА.
5 листопада 2024 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення про його звільнення з посади керівника Нікопольської РВА.
- 8 листопада 2024 року Кабінет міністрів погодив призначення начальників Закарпатської та Волинської обласних військових адміністрацій і звільнення попереднього голови останньої.
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