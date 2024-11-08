Зеленський звільнив очільника Нікопольської районної військової адміністрації

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський 8 листопада звільнив Євгена Євтушенка з посади очільника Нікопольської районної військової адміністрації. Указ №129/2024-рп з'явився на сайті глави держави.

Євген Євтушенко був головою Нікопольської районної військової адміністрації з березня 2021 року. До цього він працював хірургом понад 10 років у Томаківській центральній лікарні та обіймав посаду заступника селищного голови. З грудня 2019 року був головою Томаківської РДА.

5 листопада 2024 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення про його звільнення з посади керівника Нікопольської РВА.

8 листопада 2024 року Кабінет міністрів погодив призначення начальників Закарпатської та Волинської обласних військових адміністрацій і звільнення попереднього голови останньої.