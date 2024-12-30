Зеленский уволил руководителей Киевской и Полтавской ОВА
В понедельник, 30 декабря, президент Владимир Зеленский уволил глав Киевской и Полтавской областных военных администраций. Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса президента.
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Так, указом №887/2024 Зеленский уволил Руслана Кравченко с должности руководителя Киевской ОВА. Кравченко работал главой администрации более полутора лет – с апреля 2023-го.
А указом №888/2024 президент принял решение об увольнении Филиппа Пронина с должности начальника Полтавской ОВА. Он возглавлял областную администрацию с октября 2023 года.
28 декабря правительство согласовало увольнение руководителей Полтавской и Киевской ОВА.
- 8 ноября 2024 года был уволен Евгений Евтушенко с должности руководителя Никопольской районной военной администрации.
- В тот же день Кабинет министров согласовал назначение начальников Закарпатской и Волынской ОВА и увольнение предыдущего главы последней.