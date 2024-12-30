Зеленский уволил руководителей Киевской и Полтавской ОВА

С чем связано увольнение руководителей областных администраций, пока неизвестно

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

В понедельник, 30 декабря, президент Владимир Зеленский уволил глав Киевской и Полтавской областных военных администраций. Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса президента.

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Так, указом №887/2024 Зеленский уволил Руслана Кравченко с должности руководителя Киевской ОВА. Кравченко работал главой администрации более полутора лет – с апреля 2023-го.

А указом №888/2024 президент принял решение об увольнении Филиппа Пронина с должности начальника Полтавской ОВА. Он возглавлял областную администрацию с октября 2023 года.

28 декабря правительство согласовало увольнение руководителей Полтавской и Киевской ОВА.

8 ноября 2024 года был уволен Евгений Евтушенко с должности руководителя Никопольской районной военной администрации.

В тот же день Кабинет министров согласовал назначение начальников Закарпатской и Волынской ОВА и увольнение предыдущего главы последней.