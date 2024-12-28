Кабмин утвердил увольнение руководителей Киевской и Полтавской ОВА

Информации о назначении новых руководителей областных администраций пока нет

Руслан Кравченко (Фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv)

28 декабря правительство утвердило увольнение руководителей Полтавской и Киевской областных военных администраций. Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

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Речь идет о Руслане Кравченко, возглавлявшем Киевскую ОВА и Филиппе Пронине, который был руководителем Полтавской ОВА.

Кравченко был назначен на должность указом президента Владимира Зеленского в апреле 2023 года, а Пронин – в октябре того же года.

Кандидатуры новых руководителей Полтавской и Киевской ОВА пока не сообщаются.