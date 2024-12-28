Кабмин утвердил увольнение руководителей Киевской и Полтавской ОВА
28 декабря правительство утвердило увольнение руководителей Полтавской и Киевской областных военных администраций. Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.
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Речь идет о Руслане Кравченко, возглавлявшем Киевскую ОВА и Филиппе Пронине, который был руководителем Полтавской ОВА.
Кравченко был назначен на должность указом президента Владимира Зеленского в апреле 2023 года, а Пронин – в октябре того же года.
Кандидатуры новых руководителей Полтавской и Киевской ОВА пока не сообщаются.
- 8 ноября был уволен Евгений Евтушенко с должности главы Никопольской районной военной администрации.
- В тот же день Кабинет министров согласовал назначение начальников Закарпатской и Волынской областных военных администраций и увольнение предыдущего главы последней.
- 4 декабря Зеленский уволил Тамилу Ташеву с должности постпреда президента в Крыму.
- 13 декабря Кабмин уволил Антона Дробовича с должности директора Института национальной памяти.