Появились указы об увольнении и назначении послов, в частности в странах Азии и Балтии
Президент Владимир Зеленский подписал указы об увольнении ряда послови назначении новых. Соответствующие документы опубликованы на сайте главы государства.
Так, указами от 21 декабря президент уволил:
→ посла в Словении Андрея Тарана, который был министром обороны с марта 2020-го по ноябрь 2021-го;
→ посла в Литве Петра Бешту;
→ посла в Японии Сергея Корсунского;
→ посла в Индонезии и представителя Украины при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии Василия Гамянина;
→ посла в Китае Павла Рябикина;
→ постоянную представительницу Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Евгению Филиппенко;
→ посла в Кении и по совместительству в Рауде Андрея Праведника;
→ Сергея Кислицу с должностей постоянного представителя Украины при ООН, чрезвычайного и полномочного посла в Содружестве Багамских островов и посла в Республике Тринидад и Тобаго по совместительству.
Кроме того, отменен "как нереализованный" указ о назначении Эмине Джапаровой постоянной представительницей Украины при международных организациях в Вене.
Зеленский назначил:
→ Вячеслава Яцюка новым послом в Рауде;
→ Юлию Федов послом в Филиппинах;
→ Ольгу Никитченко послом в Литве;
→ Федора Шандора послом в Венгрии;
→ Петра Бешту послом в Словении;
→ Василия Гамянина послом в Конго;
→ Евгения Цымбалюка постоянным представителем Украины при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.
Накануне Зеленский говорил, что в общей сложности согласовал более 30 новых назначений.
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- Нардеп от Голоса Ярослав Железняк сообщал, что бывшего министра юстиции Дениса Малюську могут отправить в Совет Европы, "что-то вроде того".