Появились указы об увольнении и назначении послов, в частности в странах Азии и Балтии
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский подписал указы об увольнении ряда послови назначении новых. Соответствующие документы опубликованы на сайте главы государства.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Так, указами от 21 декабря президент уволил:

→ посла в Словении Андрея Тарана, который был министром обороны с марта 2020-го по ноябрь 2021-го;

→ посла в Литве Петра Бешту;

→ посла в Японии Сергея Корсунского;

→ посла в Индонезии и представителя Украины при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии Василия Гамянина;

→ посла в Китае Павла Рябикина;

→ постоянную представительницу Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Евгению Филиппенко;

→ посла в Кении и по совместительству в Рауде Андрея Праведника;

Сергея Кислицу с должностей постоянного представителя Украины при ООН, чрезвычайного и полномочного посла в Содружестве Багамских островов и посла в Республике Тринидад и Тобаго по совместительству.

Кроме того, отменен "как нереализованный" указ о назначении Эмине Джапаровой постоянной представительницей Украины при международных организациях в Вене.

Зеленский назначил:

→ Вячеслава Яцюка новым послом в Рауде;

→ Юлию Федов послом в Филиппинах;

→ Ольгу Никитченко послом в Литве;

→ Федора Шандора послом в Венгрии;

→ Петра Бешту послом в Словении;

→ Василия Гамянина послом в Конго;

→ Евгения Цымбалюка постоянным представителем Украины при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

Накануне Зеленский говорил, что в общей сложности согласовал более 30 новых назначений.

  • 13 декабря 2024-го ряд украинских СМИ, в частности Суспильне, писали, что бывшего генерального прокурора Андрея Костина назначат послом Украины в Нидерландах.
  • Нардеп от Голоса Ярослав Железняк сообщал, что бывшего министра юстиции Дениса Малюську могут отправить в Совет Европы, "что-то вроде того".
Владимир Зеленскийувольнениедипломатияуказназначениепосол