Зеленский согласовал более 30 назначений послов. Среди них Мельник и Джелял

Нариман Джелял будет назначен послом в Турцию, а бывший посол в Германии и ныне в Бразилии Андрей Мельник будет представлять Украину в ООН

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА)

Президент Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении, что утвердил новые кандидатуры на должности украинских послов. Соответствующие указы должны вскоре появиться на сайте главы государства.

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"Сегодня с нашей дипломатической командой утвердили список новых украинских послов. Я согласовал более 30 решений", - сказал Зеленский.

Президент сообщил, что крымскотатарский общественный деятель Нариман Джелял будет назначен послом в Турцию, основательница и директор Центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук - в НАТО, а бывший посол в Германии (ныне в Бразилии. - Ред.) Андрей Мельник будет представлять Украину в ООН.

13 декабря 2024 года ряд украинских СМИ, в частности Суспильне, писали, что бывшего генерального прокурора Андрея Костина назначат послом Украины в Нидерландах.

Нардеп от Голоса Ярослав Железняк сообщал, что бывшего министра юстиции могут отправить в Совет Европы, "что-нибудь такое".