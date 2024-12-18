Посольство Австралии возвращается в Киев

В феврале 2022-го посольство Австралии сначала переехало во Львов, а затем и там временно прекратило работу за несколько дней до полномасштабной войны

Пенни Вонг (Фото: МИД Украины)

В Киеве возобновит полноценную работу посольство Австралии. Об этом объявила глава Министерства иностранных дел страны Пенни Вонг во время пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве.

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"Я рада объявить, что теперь мы можем снова открыть наше посольство в Киеве. Мы всегда говорили, что мы это сделаем, когда это будет безопасно. Мы работали над обеспечением всех условий безопасности", – сказала Вонг.

Она отметила, что посольство заработает со следующего месяца.

Сибига убежден, что этот шаг будет способствовать укреплению сотрудничества между двумя государствами.

Австралия объявила о начале частичной эвакуации своего посольства в Киеве еще 24 января 2022 года, за месяц до полномасштабного вторжения РФ. То же самое сделали США и Великобритания.

В МИД тогда назвали такие решения "спешными" и "проявлением чрезмерной осторожности". А Зеленский сказал, что это тонкости сложной дипломатической игры.

13 февраля Австралия перенесла свое посольство во Львов, а 24 февраля решила закрыть и его.

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