Посольство Австралії повертається до Києва

У лютому 2022-го посольство Австралії спочатку переїхало до Львова, а потім і там тимчасово припинило роботу за кілька днів до повномасштабного вторгнення РФ

Пенні Вонг (Фото: МЗС України)

У Києві поновить повноцінну роботу посольство Австралії. Про це оголосила очільниця Міністерства закордонних справ країни Пенні Вонг під час пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою в Києві.

"Я рада оголосити, що тепер ми можемо знову відкрити наше посольство у Києві. Ми завжди казали, що ми це зробимо, коли це буде безпечно. Ми працювали над забезпеченням всіх безпекових умов", – сказала Вонг.

Вона зазначила, що посольство запрацює з наступного місяця.

Сибіга висловив переконання, що цей крок сприятиме зміцненню співпраці між двома державами.

Австралія оголосила про початок часткової евакуації свого посольства у Києві ще 24 січня 2022 року, за місяць до повномасштабного вторгнення РФ. Те саме зробили США та Велика Британія.

У МЗС тоді назвали такі рішення "поспішними" та "проявом надмірної обережності". А Зеленський сказав, що це тонкощі складної дипломатичної гри.

13 лютого Австралія перенесла своє посольство до Львова, а 24 лютого вирішила закрити і його.

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