Украина просит Австралию о списанной технике и дополнительных БТРах Bushmaster
Министр иностранных дел Андрей Сибига обратился к австралийскому коллеге с просьбой о предоставлении Украине дополнительной военной помощи в виде техники. Об этом он сказал во время пресс-конференции с главой МИД Австралии Пенни Вонг, которая находится с визитом в Киеве.
"Ситуация на поле боя остается очень сложной. Потребность в усилении наших воинов остается чрезвычайно неотложной. И поэтому сегодня я обратился с запросом на дополнительную военную поддержку, включая знаменитые австралийские "Бушмастеры" и другое вооружение", – сказал Сибига.
Также Украина предложит Австралии учесть ее потребности при списании находящейся на вооружении армии военной техники.
Сибига поблагодарил Австралию за уже оказанную помощь – в том числе за 49 танков Abrams и 14 катеров. Общая помощь Австралии составила более $1 млрд, из которых $880 млн – военная помощь.
- Зеленский попросил броневики Bushmaster для Украины еще 31 марта 2022-го в парламенте Австралии, а уже на следующее утро австралийский премьер Скотт-Моррисон подтвердил готовность сделать это.
- 20 апреля стало известно, что Австралия передает Украине первые 20 БТРов.
- Впоследствии были новые поставки десятков бронетранспортеров от Австралии как в 2022-м, так и в 2023-м.
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