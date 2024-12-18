Украина просит Австралию о списанной технике и дополнительных БТРах Bushmaster

Глава МИД Сибига подчеркнул, что обратился к австралийскому коллеге с запросом о военной помощи на фоне сложнейшей ситуации на поле боя

Бронетранспортеры Bushmaster (Фото: Минобороны Австралии)

Министр иностранных дел Андрей Сибига обратился к австралийскому коллеге с просьбой о предоставлении Украине дополнительной военной помощи в виде техники. Об этом он сказал во время пресс-конференции с главой МИД Австралии Пенни Вонг, которая находится с визитом в Киеве. Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

"Ситуация на поле боя остается очень сложной. Потребность в усилении наших воинов остается чрезвычайно неотложной. И поэтому сегодня я обратился с запросом на дополнительную военную поддержку, включая знаменитые австралийские "Бушмастеры" и другое вооружение", – сказал Сибига.

Также Украина предложит Австралии учесть ее потребности при списании находящейся на вооружении армии военной техники.

Сибига поблагодарил Австралию за уже оказанную помощь – в том числе за 49 танков Abrams и 14 катеров. Общая помощь Австралии составила более $1 млрд, из которых $880 млн – военная помощь.

СПРАВКА. Bushmaster – это австралийский колесный полноприводный бронированный транспортер. Он может перевозить девять солдат с запасами пищи и патронов в три дня автономного сопротивления. Защита Bushmaster позволяет противостоять пулям до 7,62 мм, обломкам гранат, патронам, взрывам мин с шестью килограммами взрывчатого вещества. Bushmaster не предназначен для непосредственного участия на поле боя, а только для транспортировки военнослужащих в район выполнения задачи, однако бронемашина имеет защиту от мин и засад.

Зеленский попросил броневики Bushmaster для Украины еще 31 марта 2022-го в парламенте Австралии, а уже на следующее утро австралийский премьер Скотт-Моррисон подтвердил готовность сделать это.

20 апреля стало известно, что Австралия передает Украине первые 20 БТРов.

Впоследствии были новые поставки десятков бронетранспортеров от Австралии как в 2022-м, так и в 2023-м.

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