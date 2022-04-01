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Австралия отправит в Украину бронемашины Bushmaster по запросу Зеленского

Цей матеріал також доступний українською
01.04.2022, 09:29
Австралия отправит в Украину бронемашины Bushmaster по запросу Зеленского - Фото
Фото - Министерство обороны Нидерландов

Австралия направит в Украину бронетехнику своего производства по просьбе президента Владимира Зеленского, в частности бронемашины Bushmaster. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, передает CNN.

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Премьер не уточнил, когда будет поставка и о каком количестве бронемашин идет речь.

"Мы не просто отправляем наши молитвы, мы отправляем наше оружие, мы отправляем наши боеприпасы, мы отправляем нашу гуманитарную помощь, мы отправляем все это и бронежилеты. Мы собираемся отправить наши бронетранспортеры, в частности наши Bushmaster", – сказал Моррисон.

Он уточнил, что помощь будет отправлена военно-транспортными самолетами С-17.

СПРАВКА. Bushmaster – это австралийский колесный полноприводный панцирный транспортер. Он был создан для использования в пустынных районах Австралии, может перевозить девять солдат с запасами пищи и патронов на три дня автономного сопротивления. Защита Bushmaster позволяет противостоять пулям до 7,62-мм, обломкам гранат, патронов, взрывам мин с шестью килограммами взрывчатого вещества.

Австралия и ранее оказывала Украине военную и гуманитарную помощь, а также объявила о запрете экспорта глинозема и алюминиевой руды в Россию. По данным австралийского правительства, почти 20% потребностей РФ в глиноземе покрывала Австралия.

  • Вчера Зеленский выступил перед парламентом Австралии по видеосвязи: в своем обращении он призвал страну к новым санкциям против РФ, а также предложил предоставить Украине бронемашины Bushmaster и другую технику и оружие. 

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Оксана Житнюк
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