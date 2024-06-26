Боевая машина пехоты Bradley сбила российский дрон из пушки Bushmaster. Военные утверждают – это уникальный случай. Видеобыло опубликовано Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины.

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Сбить враждебную цель удалось бойцам 47-й отдельной механизированной бригады.

"Уникальный случай! Экипаж БМП Bradley сбил вражеский FPV-дрон из пушки Bushmaster", – заявили военные.

СПРАВКА. БМП Bradley – боевая машина пехоты, находящаяся на вооружении механизированных войск армии США. На базе машины создана гусеничная платформа Bradley. Она предназначена для обеспечения транспортировки подразделений мотопехоты на поле боя, ведения боя с машины и огневой поддержки их в период и после спешения. БМП Bradley – боевая машина пехоты, находящаяся на вооружении механизированных войск армии США. На базе машины создана гусеничная платформа Bradley. Она предназначена для обеспечения транспортировки подразделений мотопехоты на поле боя, ведения боя с машины и огневой поддержки их в период и после спешения.

БМП Bradley (Фото: EPA)

СПРАВКА. Пушка Bushmaster – корабельная артиллерийская установка, автоматическая пушка калибра 25 мм. Разработана в США, на основе армейской пушки M242 Bushmaster. Пушка Bushmaster – корабельная артиллерийская установка, автоматическая пушка калибра 25 мм. Разработана в США, на основе армейской пушки M242 Bushmaster.

9 июня издание Sky News писало, что украинский военный самолет впервые поразил цель на территории России .

10 июня аэроразведчики 47 отдельной механизированной бригады сняли работу украинской авиации на Покровском направлении в Донецкой области.

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