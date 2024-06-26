"Унікальний випадок": БМП Bradley збила дрон Росії з гармати Bushmaster – відео
Бойова машина піхоти Bradley збила російський дрон з гармати Bushmaster. Військові стверджують: це унікальний випадок. Відео опублікували Сухопутні війська Збройних Сил України.
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Збити ворожу ціль вдалося бійцям 47 окремої механізованої бригади.
"Унікальний випадок! Екіпаж БМП Bradley збив ворожий FPV-дрон з гармати Bushmaster", – заявили військові.
ДОВІДКАБМП Bradley – бойова машина піхоти, яка перебуває на озброєнні механізованих військ армії США. На базі машини створено гусеничну платформу Bradley. Вона призначена для забезпечення транспортування підрозділів мотопіхоти на полі бою, ведення ними бою з машини та вогневої підтримки їх у період і після спішування.
ДОВІДКАГармата Bushmaster – корабельна артилерійська установка, автоматична гармата калібру 25 мм. Розроблена у США, на основі армійської гармати M242 Bushmaster.
- 9 червня видання Sky News писало, що український військовий літак вперше вразив ціль на території Росії.
- 10 червня аеророзвідники 47 окремої механізованої бригади зафільмували роботу української авіації на Покровському напрямку в Донецькій області.
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