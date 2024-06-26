Бойова машина піхоти Bradley збила російський дрон з гармати Bushmaster. Військові стверджують: це унікальний випадок. Відео опублікували Сухопутні війська Збройних Сил України.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

Збити ворожу ціль вдалося бійцям 47 окремої механізованої бригади.

"Унікальний випадок! Екіпаж БМП Bradley збив ворожий FPV-дрон з гармати Bushmaster", – заявили військові.

ДОВІДКА

БМП Bradley – бойова машина піхоти, яка перебуває на озброєнні механізованих військ армії США. На базі машини створено гусеничну платформу Bradley. Вона призначена для забезпечення транспортування підрозділів мотопіхоти на полі бою, ведення ними бою з машини та вогневої підтримки їх у період і після спішування.