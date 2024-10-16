Украина получит от Австралии 49 танков Abrams M1A1

Abrams M1A1 (Фото: Jakub Kaczmarczyk/EPA)

Австралия передаст Украине партию танков Abrams, которые скоро будут списаны с вооружения армии страны. Об этом сообщило издание ABC News.

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Танки Abrams M1A1 передадут в рамках пакета помощи Вооруженным Силам Украины на $245 млн.

Более чем через год после того, как Киев впервые выразил интерес к танкам M1A1, и через несколько месяцев после того, как Австралия отклонила просьбу пожертвовать свои вертолеты Taipan, правительство страны подтвердило, что пожертвует 49 танков американского производства.

Министр оборонной промышленности Пэт Конрой, который на этой неделе примет участие во встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе, напрямую проинформирует украинскую сторону о новом пакете поддержки.

"Мы стоим бок о бок с Украиной в ее борьбе против незаконного вторжения России. Эти танки обеспечат ВСУ большую огневую мощь и мобильность, а также дополнят поддержку, оказываемую нашими партнерами украинским танковым бригадам – Австралия непоколебимо поддерживает Украину", – заявил Конрой перед поездкой в Брюссель.

В материале говорится, что недавно Австралия получила первый из 75 новых танков Abrams M1A2, они впоследствии заменят армейский парк из 59 машин M1A1, которые никогда не использовались в боях.

Журналисты отметили, что передача Австралией танков Abrams "третьей стране" нуждается в разрешении США в соответствии с правилами международной торговли оружием, несмотря на то, что в прошлом году Вашингтон отправил в Украину 31 собственный танк M1A1. Издание пишет, что некоторые машины нуждаются в ремонте или их можно быстро отправить в Украину и использовать для запчастей.

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко оценил передачу Abrams, назвав этот шаг "значительным вкладом", который спасет жизнь людей.

"Эти танки будут частью нашей сухопутной обороны, мы уже эксплуатируем некоторые из этих танков, которые нам предоставили американцы раньше, так что у нас уже есть специалисты, знающие, как ими пользоваться", – сказал дипломат.