США, Австралия, Индия и Япония призвали к справедливому миру в Украине: заявление

Страны Quad обсудили мир в Украине и выразили решительное неприятие использования или угроз применения ядерного оружия

Лидеры Quad (Фото: ЕРА/Yuichi Yamazaki)

Лидеры стран Четырехстороннего диалога безопасности (Quad), в который входят Австралия, Индия, Япония и США, выразили глубокую обеспокоенность ситуацией в Украине и призвали к установлению справедливого мира. Об этом сообщается в совместном заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

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Заявление было сделано после встречи президента США Джо Байдена и премьер-министров Австралии, Индии и Японии в Делавере. В ней отмечается важность соблюдения международного права и принципов Устава ООН, в частности, уважения территориальной целостности и суверенитета государств.

Лидеры подчеркнули необходимость достижения справедливого и длительного мира, отвечающего нормам международного права. Они также обратили внимание на негативное влияние войны в Украине на глобальную продовольственную и энергетическую безопасность, особенно для развивающихся стран.

Страны Quad выразили решительное неприятие использования или угроз применения ядерного оружия, призвав все государства избегать насилия или угроз в адрес суверенитета и территориальной целостности других стран.

Также было объявлено, что следующий саммит Quad состоится в Индии в 2025 году.

Вечером 18 сентября президент Зеленский заявил, что План победы готов. Ранее он отмечал, что прежде всего передаст его действующему президенту США Байдену и кандидатам в президенты – Трампу и Гаррис.

20 сентября Зеленский сказал, что План победы рассчитан на быстрые решения партнеров с октября по декабрь.

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