США, Австралія, Індія та Японія закликали до справедливого миру в Україні: спільна заява

Країни Quad обговорили мир в Україні та висловили рішуче несприйняття використання чи загроз застосування ядерної зброї

Лідери Quad (Фото: ЕРА/Yuichi Yamazaki)

Лідери країн Чотиристороннього безпекового діалогу (Quad), до якого входять Австралія, Індія, Японія та США, висловили глибоке занепокоєння ситуацією в Україні та закликали до встановлення справедливого миру. Про це повідомляється в спільній заяві, опублікованій на сайті Білого дому.

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Заява була зроблена після зустрічі президента США Джо Байдена та прем'єр-міністрів Австралії, Індії і Японії в Делавері. У ній наголошується на важливості дотримання міжнародного права та принципів Статуту ООН, зокрема, поваги до територіальної цілісності та суверенітету держав.

Лідери підкреслили необхідність досягнення справедливого та тривалого миру, який би відповідав нормам міжнародного права. Вони також звернули увагу на негативний вплив війни в Україні на глобальну продовольчу й енергетичну безпеку, особливо для країн, що розвиваються.

Країни Quad висловили рішуче несприйняття використання чи загроз застосування ядерної зброї, закликавши всі держави уникати насильства або погроз на адресу суверенітету й територіальної цілісності інших країн.

Також було оголошено, що наступний саміт Quad відбудеться в Індії у 2025 році.

Увечері 18 вересня президент Зеленський заявив, що План перемоги готовий. Раніше він наголошував, що передусім передасть його чинному президенту США Байдену та кандидатам у президенти – Трампу і Гарріс.

20 вересня Зеленський сказав, що План перемоги розрахований на швидкі рішення партнерів із жовтня до грудня.

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