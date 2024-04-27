ПЗРК, дроны, боеприпасы для самолетов. Австралия предоставит помощь ВСУ на $100 млн

Денис Шмигаль и Ричард Марлз (Фото - Facebook Шмыгаля)

Австралия готовит для Украины новый пакет помощи на $100 млн. Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль после встречи с вице-премьер-министром – министром обороны Австралии Ричардом Марлзом во Львове.

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Он отметил, что половина этой суммы будет направлена на крупную партию переносных зенитно-ракетных комплексов. Более $30 млн пойдет на беспилотники в рамках "коалиции дронов", а остальная сумма – на другие военные нужды.

Кроме того, как сообщил Шмыгаль, Австралия передаст Украине боеприпасы класса "воздух-земля".

В целом поддержка Австралией Украины уже составляет более $655 млн, из них $540 млн – именно военная помощь.

26 апреля на заседании "Рамштайн-21" США объявили пакет для Украины на $6 млрд, но речь идет о долгосрочной помощи, а не по поставках из имеющихся запасов. Пакет будет включать артиллерийские боеприпасы, антидроновое оружие, ракеты класса "воздух-земля" для истребителей и ракеты для систем ПВО.

Канада выделит $2,1 млн на производство беспилотников украинским оборонным комплексом, а также внесет еще $9,5 млн в инициативу Чехии по закупке и доставке боеприпасов большого калибра для Украины.

Бельгия выделит 200 млн евро на инициативу противовоздушной обороны под руководством Германии и поставит Украине ракеты.

Испания объявила, что предоставит Украине дополнительные ракеты к Patriot.

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