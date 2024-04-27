ПЗРК, дрони, боєприпаси для літаків. Австралія надасть допомогу ЗСУ на $100 млн
Австралія готує для України новий пакет допомоги на $100 млн. Про це повідомив прем’єр Денис Шмигаль після зустрічі із віцепрем’єр-міністром – міністром оборони Австралії Річардом Марлзом у Львові.
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Він зазначив, що половина цієї суми буде спрямована на велику партію переносних зенітно-ракетних комплексів. Понад $30 млн піде на безпілотники в межах "коаліції дронів", а решта суми — на інші військові потреби.
Крім того, як повідомив Шмигаль, Австралія передасть Україні боєприпаси класу "повітря-земля".
Загалом підтримка Австралією України вже складає понад $655 млн, з них $540 млн – саме військова допомога.
- 26 квітня на засіданні "Рамштайн-21" США оголосили пакет для України на $6 млрд, але мова про довгострокову допомогу, а не постачання із наявних запасів. Пакет включатиме артилерійські боєприпаси, антидронову зброю, ракети класу "повітря-земля" для винищувачів та ракети для систем ППО.
- Канада виділить $2,1 млн на виробництво безпілотників українським оборонним комплексом, а також внесе ще $9,5 млн в ініціативу Чехії щодо закупівлі та доставлення боєприпасів великого калібру для України.
- Бельгія виділить 200 млн євро на ініціативу протиповітряної оборони під керівництвом Німеччини та поставить Україні ракети.
- Іспанія оголосила, що надасть Україні додаткові ракети до Patriot.
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