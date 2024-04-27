ПЗРК, дрони, боєприпаси для літаків. Австралія надасть допомогу ЗСУ на $100 млн

Денис Шмигаль та Річард Марлз (Фото - Facebook Шмигаля)

Австралія готує для України новий пакет допомоги на $100 млн. Про це повідомив прем’єр Денис Шмигаль після зустрічі із віцепрем’єр-міністром – міністром оборони Австралії Річардом Марлзом у Львові.

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Він зазначив, що половина цієї суми буде спрямована на велику партію переносних зенітно-ракетних комплексів. Понад $30 млн піде на безпілотники в межах "коаліції дронів", а решта суми — на інші військові потреби.

Крім того, як повідомив Шмигаль, Австралія передасть Україні боєприпаси класу "повітря-земля".

Загалом підтримка Австралією України вже складає понад $655 млн, з них $540 млн – саме військова допомога.

26 квітня на засіданні "Рамштайн-21" США оголосили пакет для України на $6 млрд, але мова про довгострокову допомогу, а не постачання із наявних запасів. Пакет включатиме артилерійські боєприпаси, антидронову зброю, ракети класу "повітря-земля" для винищувачів та ракети для систем ППО.

Канада виділить $2,1 млн на виробництво безпілотників українським оборонним комплексом, а також внесе ще $9,5 млн в ініціативу Чехії щодо закупівлі та доставлення боєприпасів великого калібру для України.

Бельгія виділить 200 млн євро на ініціативу протиповітряної оборони під керівництвом Німеччини та поставить Україні ракети.

Іспанія оголосила, що надасть Україні додаткові ракети до Patriot.

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