Австралия анонсировала крупнейший в истории пакет помощи Украине

Он, в частности, будет включать боеприпасы к системам ПВО

Ричард Марлз (Фото: Joel Carrett/EPA)

Правительство Австралии приняло решение предоставить Украине $250 млн военной помощи – это самый большой вклад страны с момента полномасштабного вторжения России. Вице-премьер-министр – министр обороны Австралии Ричард Марлз объявил об этом во время саммита НАТО в Вашингтоне, передает ABC News.

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Пакет помощи от Австралии будет включать управляемые ракеты, боеприпасы к системам противовоздушной обороны, противотанковое оружие, снаряды и партию обуви для военных.

По данным правительства страны, поддержка Австралией Украины уже составляет более $1,3 млрд, из них $1,1 млрд – именно военная помощь.

"Это не последний пакет, о котором мы объявляем. Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько нужно, чтобы Украина урегулировала этот конфликт на собственных условиях", – заявил Марлз.

11 июля Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины на $225 млн. Он включает одну батарею Patriot, ракеты для ПВО, артснаряды и другое вооружение.

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