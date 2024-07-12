Австралія анонсувала найбільший в історії пакет допомоги Україні

Річард Марлз (Фото: Joel Carrett/EPA)

Уряд Австралії ухвалив рішення надати Україні $250 млн військової допомоги – це найбільший внесок країни з моменту повномасштабного вторгнення Росії. Віцепрем'єр-міністр – міністр оборони Австралії Річард Марлз оголосив про це під час саміту НАТО у Вашингтоні, передає ABC News.

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Пакет допомоги від Австралії міститиме керовані ракети, боєприпаси до систем протиповітряної оборони, протитанкову зброю, снаряди й партію взуття для військових.

За даними уряду країни, загалом підтримка Австралією України вже складає понад $1,3 млрд, з них $1,1 млрд – саме військова допомога.

"Це не останній пакет, про який ми оголошуємо. Ми й далі підтримуватимемо Україну стільки, скільки потрібно, щоб Україна врегулювала цей конфлікт на власних умовах", – заявив Марлз.

11 липня Байден оголосив про новий пакет військової допомоги для України на $225 млн. Він містить одну батарею Patriot, ракети для ППО, артснаряди та інше озброєння.

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