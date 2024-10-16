Україна отримає від Австралії 49 танків Abrams M1A1

Abrams M1A1 (Фото: Jakub Kaczmarczyk/EPA)

Австралія передасть України партію танків Abrams, які незабаром будуть списані з озброєння армії країни. Про це повідомило видання ABC News.

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Танки Abrams M1A1 передадуть у межах пакета допомоги Збройним Силам України на $245 млн.

Більш ніж через рік після того, як Київ вперше висловив інтерес до танків M1A1, і через кілька місяців після того, як Австралія відхилила прохання пожертвувати свої гелікоптери Taipan, уряд країни підтвердив, що пожертвує 49 танків американського виробництва.

Міністр оборонної промисловості Пет Конрой, який цього тижня візьме участь у зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі, безпосередньо поінформує українську сторону про новий пакет підтримки.

"Ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною в її боротьбі проти незаконного вторгнення Росії. Ці танки забезпечать ЗСУ більшу вогневу міць і мобільність, а також доповнять підтримку, яку надають наші партнери українським танковим бригадам – Австралія непохитно підтримує Україну", – заявив Конрой перед поїздкою до Брюсселя.

У матеріалі йдеться, що нещодавно Австралія отримала перший із 75 нових танків Abrams M1A2, які згодом замінять армійський парк із 59 машин M1A1, які ніколи не використовувалися в боях.

Журналісти зазначили, що передання Австралією танків Abrams "третій країні" потребує дозволу США відповідно до правил міжнародної торгівлі зброєю, попри те, що минулого року Вашингтон відправив в Україну 31 власний танк M1A1. Видання пише, що деякі машини потребують ремонту або їх можна швидко відправити до України та використовувати для запчастин.

Посол України в Австралії Василь Мирошниченко привітав передання Abrams, назвавши цей крок "значним внеском", який врятує життя людей.

"Ці танки будуть частиною нашої сухопутної оборони, і ми вже експлуатуємо деякі з цих танків, які нам надали американці раніше, тож у нас уже є фахівці, які знають, як ними користуватися", – сказав дипломат.