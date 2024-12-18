В Украину прибыла глава МИД Австралии – видео

Сообщается, что у главы австралийского МИД запланированы встречи с украинскими министрами

Пенни Вонг в Киеве (Фото: x.com / AmbVasyl)

В Киев 18 декабря приехала министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг. Об этом сообщил посол Украины в Австралии и Новой Зеландии Василий Мирошниченко.

"Я рад приветствовать министра иностранных дел Пенни Вонг в Киеве сегодня утром. Это будет насыщенный день встреч и дискуссий", – написал Мирошниченко.

Телеканал SBS News сообщил, что у Вонг ожидаются встречи с украинскими министрами. На повестке дня также будет обсуждение необходимой Украине военной поддержки.

Накануне визита в Украину у главы австралийского МИД состоялась встреча с генсеком НАТО Марком Рютте, на которой обсудили поддержку народа Украины. Также Вонг встретилась с главой евродипломатии Каей Каллас и главой МИД Британии Дэвидом Лемми.

9 декабря в Украину приехали кандидат на пост канцлера Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

17 декабря Reuters сообщил, что спецпредставитель Трампа поедет в Украину и Европу в январе, но Россию не посетит.