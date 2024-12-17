Спецпредставитель Трампа поедет в Украину и Европу в январе, но не в Россию – Reuters
Будущий спецпредставитель Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог поедет в Киев и несколько других европейских столиц в начале января, поскольку следующая администрация США пытается быстро положить конец российско-украинской войне. Об этом заявило британское агентство Reuters со ссылкой на два анонимных источника, информированных о планах поездки.
В ее ходе Келлог не планирует посещать Москву, отметили собеседники.
Он посетит высокопоставленных руководителей в Киеве, а его команда работает над организацией встречи с лидерами в других европейских столицах, таких как Рим и Париж, сообщили источники. Один из них предупредил, что планирование поездки еще находится на завершающей стадии, и маршрут может измениться.
Ожидается, что встречи будут сосредоточены на сборе информации от имени новой администрации Трампа, а не активных переговорах, сообщили собеседники. Однако, отмечает Reuters, планируемая поездка иллюстрирует срочность, которую новоизбранный президент предоставил прекращению войны.
Официальных подтверждений этому визиту у Келлога пока нет.
Ранее, 13 декабря, будущий спецпредставитель утверждал, что Трамп может завершить российско-украинскую войну через несколько месяцев.
- 16 декабря Трамп заявил, что его команда имеет "небольшой прогресс" в попытке остановить российско-украинскую войну. Однако других деталей он не привел.
- Также новоизбранный президент заявил, что для прекращения войны его команда будет говорить и с российским диктатором Путиным, и с украинским лидером Зеленским.
- 17 декабря Зеленский заявил, что Украине не нужны посредники в общении с Соединенными Штатами и раскритиковал такие попытки со стороны венгерского премьер-министра Орбана.