Зеленский: Нужна не просто пауза в боях, а настоящий мир

Президент отметил, что с приходом Трампа усилия по остановке войны будут активизированы

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине и всей Европе нужна не просто пауза в боевых действиях, а сильная общая позиция всех стран-партнеров, способных обеспечить настоящий мир. Об этом глава государства рассказал во время пресс-конференции с польским премьер-министром Дональдом Туском, передает Укринформ.

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"После инаугурации президента Трампа, очевидно, будут активизированы усилия, чтобы остановить войну. Нам всем в Европе нужна не просто пауза в боевых действиях, не просто что-то временное или неуверенное, нам нужна сильная общая позиция всех партнеров, нам нужен настоящий мир", – заявил Зеленский.

По его мнению, главное – что мир благодаря силе может быть обеспечен.

Ранее, 15 декабря, номинированный на должность советника Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Уолц сообщил, что команда американского политика будет готова "тщательно рассмотреть" прекращение огня как первый шаг к окончанию боевых действий в войне РФ против Украины.

До этого будущий спецпосланник Трампа по Украине и России Кит Келог заявил, что избранный президент США может завершить российско-украинскую войну через несколько месяцев.